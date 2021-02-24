V Всероссийский водный конгресс пройдет в новом формате

С 28 по 30 июня 2021 года в Москве в пятый раз состоится крупнейший федеральный форум — Всероссийский водный конгресс, который ежегодно проходит по поручению Правительства РФ с целью обсуждения результатов реализации государственных программ и проектов по охране, защите и рациональному использованию водных ресурсов, а также основных направлений развития водохозяйственного комплекса.

Одной из ключевых особенностей V Всероссийского водного конгресса станет открытие нового выставочного проекта — VODEXPO. На его площадке будет представлен научно-технический и экономический потенциал сотрудничества России и зарубежных стран в сфере защиты водной среды, сохранения ее биоразнообразия, борьбы с глобальными техногенными загрязнениями водных ресурсов, совместного производства высокотехнологичной природоохранной продукции, зеленых технологий и цифровых решений. На выставке также будут демонстрироваться проекты по строительству гидротехнической, портовой и мелиоративной инфраструктуры, созданию систем комплексного управления и эффективного экологического мониторинга водных объектов, ликвидации последствий загрязнений водоемов.

Для запуска такого уникального по формату и контенту мероприятия оргкомитетом было принято решение сменить площадку проведения конгресса и переехать из Центра Международной торговли в Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр". Здесь будут организованы масштабные площади для экспонентов, специальные зоны для проведения пленарных заседаний, круглых столов, подписания соглашений и других деловых мероприятий.

В настоящий момент повестка программы V Всероссийского водного конгресса прорабатывается с профильными федеральными министерствами и ведомствами. В этом году фокус обсуждений будет сделан на новых трендах, технологиях, финансовых инструментах и механизмах государственной поддержки водохозяйственного комплекса. Речь идет о "зеленой" экономике, участии госкорпораций и институтов развития в реализации федеральных проектов по охране, защите и рациональному использованию водных ресурсов, водообеспечении регионов России, внедрении природоохранных технологий и модернизации производств водоемких отраслей промышленности для снижения негативного воздействия на водные объекты, а также о вопросах укрепления трансграничного водного сотрудничества.

Деловая программа традиционно пройдет на высоком уровне. Ожидается участие профильных вице-премьеров, представителей обеих палат парламента, руководителей федеральных органов исполнительной власти, полпредов, губернаторов, руководителей госкорпораций и институтов развития, отраслевых союзов и объединений.

Оргкомитетом принято решение сделать посещение V Всероссийского водного конгресса и Международной выставки VODEXPO бесплатными, с соблюдением всех санитарных мер для безопасного проведения мероприятия.

Подробная информация и регистрация на мероприятие на электронной странице watercongress.ru.