16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В воздухе Тольятти обнаружена повышенная концентрация фенола, стирола, этилбензола Изменятся расценки на посещение "Самарской Луки" Директор "Самарской Луки": "Мы планируем развивать туризм" Тольяттинский "Фосфор" хотят включить в федеральный реестр вредных объектов На рекультивацию территории бывшего химзавода в Чапаевске заложили 784 млн рублей

Экология Общество

V Всероссийский водный конгресс пройдет в новом формате

САМАРА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 28 по 30 июня 2021 года в Москве в пятый раз состоится крупнейший федеральный форум — Всероссийский водный конгресс, который ежегодно проходит по поручению Правительства РФ с целью обсуждения результатов реализации государственных программ и проектов по охране, защите и рациональному использованию водных ресурсов, а также основных направлений развития водохозяйственного комплекса.

Одной из ключевых особенностей V Всероссийского водного конгресса станет открытие нового выставочного проекта — VODEXPO. На его площадке будет представлен научно-технический и экономический потенциал сотрудничества России и зарубежных стран в сфере защиты водной среды, сохранения ее биоразнообразия, борьбы с глобальными техногенными загрязнениями водных ресурсов, совместного производства высокотехнологичной природоохранной продукции, зеленых технологий и цифровых решений. На выставке также будут демонстрироваться проекты по строительству гидротехнической, портовой и мелиоративной инфраструктуры, созданию систем комплексного управления и эффективного экологического мониторинга водных объектов, ликвидации последствий загрязнений водоемов.

Для запуска такого уникального по формату и контенту мероприятия оргкомитетом было принято решение сменить площадку проведения конгресса и переехать из Центра Международной торговли в Центральный выставочный комплекс "Экспоцентр". Здесь будут организованы масштабные площади для экспонентов, специальные зоны для проведения пленарных заседаний, круглых столов, подписания соглашений и других деловых мероприятий.

В настоящий момент повестка программы V Всероссийского водного конгресса прорабатывается с профильными федеральными министерствами и ведомствами. В этом году фокус обсуждений будет сделан на новых трендах, технологиях, финансовых инструментах и механизмах государственной поддержки водохозяйственного комплекса. Речь идет о "зеленой" экономике, участии госкорпораций и институтов развития в реализации федеральных проектов по охране, защите и рациональному использованию водных ресурсов, водообеспечении регионов России, внедрении природоохранных технологий и модернизации производств водоемких отраслей промышленности для снижения негативного воздействия на водные объекты, а также о вопросах укрепления трансграничного водного сотрудничества.

Деловая программа традиционно пройдет на высоком уровне. Ожидается участие профильных вице-премьеров, представителей обеих палат парламента, руководителей федеральных органов исполнительной власти, полпредов, губернаторов, руководителей госкорпораций и институтов развития, отраслевых союзов и объединений.

Оргкомитетом принято решение сделать посещение V Всероссийского водного конгресса и Международной выставки VODEXPO бесплатными, с соблюдением всех санитарных мер для безопасного проведения мероприятия.

Подробная информация и регистрация на мероприятие на электронной странице watercongress.ru.

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28