Прокуратура не нашла нарушений на участке трассы М-5 под Сызранью, где погибли 12 человек

Прокуратура Сызранского района закончила проверку по факту произошедшего 29 января ДТП, в котором погибли 12 человек.

Авария произошла на 871+485 км трассы М-5. На этом участке сотрудники прокуратуры не нашли недостатков в эксплуатационном состоянии.

Зато такие недостатки нашли на 899 км трассы. Там обнаружили выбоины, размеры которых превышают предельно допустимые значения ГОСТа.

В итоге гендиректору обслуживающей организации - ООО "Облдорстрой" - внесли представление об устранении нарушений. В отношении заместителя гендиректора предприятия возбудили административное дело.

Напомним, 29 января примерно в 19:20 31-летний водитель фуры DAF столкнулся с Сhevrolet Niva и микроавтобусом Citroen, ехавшим из Сызрани в Ульяновскую область. Погибли 12 человек - водитель микроавтобуса и пассажиры. Обвинение в случившемся предъявили водителю грузовика.