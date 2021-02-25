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ЖКХ и благоустройство Общество

Власти Самары выделили около полумиллиарда рублей на весеннюю уборку улиц

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский департамент городского хозяйства и экологии подыскивает подрядчика, который проследит за надлежащим содержанием городских дорог. Из городского бюджета на эти цели выделено 451,2 млн рублей, рассчитанных на 90 дней.

Исходя из условий контракта — "работы выполняются в один этап, с 1.04. 2021 по 30.06.2021", — сумма рассчитана всего на три месяца. Сам контракт с момента подписания действует до конца текущего года.

Победитель торгов должен будет обеспечить эксплуатационное состояние и ремонт дорог, пешеходных зон и элементов их обустройства во всех районах города за исключением Кировского и Самарского — в Куйбышевском, Ленинском, Железнодорожном, Советском, Октябрьском, Промышленном и Красноглинском.

В документации прописано несколько уровней содержания дорог:

  • высокий — при котором дорога содержится в состоянии, обеспечивающем круглосуточное безопасное движение. Не допускается снижение скорости движения по причинам, связанным с содержанием автомобильной дороги;
  • средний — при котором состояние конструктивных элементов дороги не вызывает необходимость временного ограничения или прекращения движения;
  • допустимый — содержание дороги обеспечивает допустимый уровень безопасности движения. Допускается временное ограничение или прекращение движения автомобилей на отдельных участках по условиям их содержания при неблагоприятных погодно-климатических условиях.
  • недопустимый — содержание автомобильной дороги не обеспечивает допустимый уровень безопасности движения.

При этом контракт наделяет департамент правом самостоятельного оценивания уровня содержания дорог в любое время, но не реже раза в неделю. Кроме того, ведомство имеет право проводить выборочную оценку уровня содержания отдельных участков дороги.

Для подрядчика прописан комплекс работ в зависимости от сезона. Так, главная задача летней уборки дорог, тротуаров и пешеходных зон — удаление грязи и пыли: подметание, мойка, поливка и стрижка газонов, подбор мусора, опавших листьев, уборка остановок, удаление зимних накоплений с газонов и прилотковой части и т. д.

Основная задача зимней уборки дорог, согласно описанию объекта закупки, — обеспечение такого состояния дорог и тротуаров, при котором достигается беспрепятственность работы городского транспорта, безопасное движение пешеходов и транспортных средств. "Важнейшим условием качественного выполнения работ является их своевременность", — отмечается в сообщении.

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