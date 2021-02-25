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Михаил Задорнов: "Чистая прибыль группы "Открытие" за 2020 год превысит 43 млрд рублей"

САМАРА. 25 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Пандемия COVID-19 не помешала группе банка "Открытие" достичь в 2020 году значительной части заявленных целей. По предварительной оценке, чистая прибыль группы "Открытие" за 2020 год по МСФО составит 43,4 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в Москве 25 февраля сообщил президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.

Активы группы "Открытие" выросли за 2020 году на 6% до 3,472 трлн рублей против 3,264 трлн в 2019 году. Капитал группы за 2020 год увеличился на 10% до 520 млрд.

Объем обязательств группы "Открытие" за год увеличился на 6% и на 1 января 2021 года составил 2,951 трлн рублей.

Доля проблемных кредитов в совокупном кредитном портфеле группы "Открытие" по итогам 2020 года составила 54 млрд рублей, что почти втрое ниже показателя 2017 года (157 млрд).

Михаил Задорнов подчеркнул, что за три года капитал группы "Открытие" вырос в 3,4 раза, ссуды клиентам в 2,2 раза, активы в 1,4 раза, процентный и комиссионный доход почти в 2 раза.

Рентабельность капитала группы по итогам 2020 года достигла 11,5% против отрицательного показателя минус 305% три года назад.

Группа "Открытие" сохранила и укрепила в 2020 году ведущие позиции на российском финансовом рынке во всех сегментах своей деятельности.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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