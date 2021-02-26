Главного инженера-железнодорожника из Жигулевска заподозрили во взяточничестве

Приволжское СУ на транспорте СК РФ возбудило в отношении главного инженера Жигулевской дистанции ж/д инфраструктуры уголовные дела по факту получения взятки и покушения на дачу взятки. Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в декабре 2020 г. подозреваемый получил от директора транспортной организации 250 тыс. руб. за то, чтобы его подчиненные без заключения договора выполнили ремонт вблизи железнодорожного перегона ст. Отвага — ст. Сызрань с применением специнструмента и техники, принадлежащей "РЖД".

Помимо этого, мужчину подозревают в том, что в январе 2021 г. он пытался подкупить начальника уголовного розыска Тольяттинского линейного отдела полиции и предложил ему взятку 50 тыс. руб. за уничтожение материала проверки по факту получения взятки. Сотрудник транспортной полиции от денег отказался, а о произошедшем сообщил следователям.

В итоге было возбуждены уголовные дела по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере") и ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Покушение на дачу взятки").

В Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте уточнили, что оперативно-розыскные мероприятия, приведшие к возбуждению уголовных дел, проводили сотрудники Тольяттинского линейного отдела полиции.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

"Выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий по установлению всех обстоятельств уголовных дел, в том числе проверяется служебная деятельность подозреваемого на наличие других эпизодов преступной деятельности, — отметили в Приволжском СУ на транспорте СК РФ. — С целью недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства железнодорожной организации готовится представление об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных".