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Мерген Бадма-Гаряев покинул самарский минздрав

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мерген Бадма-Гаряев покинул пост заместителя министра здравоохранения Самарской области, руководителя департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения. Соответствующая информация опубликована на сайте минздрава.

Освободившееся кресло занял Асланбек Майрамукаев, ранее в ранге замминистра также возглавлявший департамент информатизации, организационной деятельности и лицензирования. 

В свою очередь Майрамукаева в департаменте цифровизации и сменил Павел Золотарев, до этого работавший проректором по лечебной работе медицинского университета "Реавиз". Он также получил статус замминситра.

Напомним, и Бадма-Гаряев, и Майрамукаев пришли в минздрав в начале 2019 г., вскоре после назначения министром Михаила Ратманова (покинул пост в марте 2020 года).

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