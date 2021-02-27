"Автодоринжиниринг" завершит реконструкцию дороги Тольятти - Ягодное

Министерство транспорта Самарской области определилось с подрядчиком, который выполнит III-б этап реконструкции дороги Тольятти - Ягодное на участке км 18+330 - км 26+130 в Ставропольском районе.

По окончании срока подачи заявок была подана только одна заявка — от ООО "Автодоринжиниринг". Ее признали соответствующей требованиям ФЗ и документации об аукционе. Компания выполнит услуги по начальной (максимальной) стоимости контракта — за 542,6 млн рублей.

Планируется, что работы на развязке будут завершены до 1 октября 2021 г.

Напомним, реконструкция участка дороги Тольятти — Ягодное ведется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с помощью средств федерального бюджета. Речь идет о расширении почти 8 км дороги с двух до четырех полос, со строительством двух путепроводов. Работы на объекте лично контролирует губернатор Дмитрий Азаров, так как трасса — важнейший элемент транспортной инфраструктуры для Тольятти, Ставропольского района и в целом Самарской области.