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Футбол Спорт

"Крылья Советов" обыграли "Нижний Новгород" со счетом 1:0

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 27 туре ОЛИМП – ФНЛ "Крылья Советов" в гостях встречались со своим прямым конкурентом за первую строчку в турнирной таблице "Нижним Новгородом". По итогам матча счет составил 1:0 в пользу самарцев, сообщает сайт "КС".

Фото: kc-camapa.ru

С капитанской повязкой самарскую команду на поле вывел Александр Гацкан. Капитан хозяев поля — Александр Сапета.

Единственный мяч в игре с передачи Антона Зиньковского красивым ударом из штрафной на 77 минуте матча забил Роман Ежов. Эта победа, с минимальным счетом 1:0, вывела "Крылья" на первое место.

В следующем, 28 туре, наша команда принимает "Чертаново". Матч состоится в субботу, 6 марта, в 15:00.

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