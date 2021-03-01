На ул. Авроры под колесами иномарки пострадал пешеход, переходивший дорогу на красный свет

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В воскресенье, 28 февраля, в 21:50 59-летний водитель автомобиля GMC Yukon с госномером Московской области сбил напротив дома № 57 "а" на ул. Авроры 32-летнего мужчину, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.