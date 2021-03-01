16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На ул. Авроры под колесами иномарки пострадал пешеход, переходивший дорогу на красный свет В Кошкинском районе иномарка врезалась в трактор В Тольятти в ДТП пострадали 9-летний мальчик и 6-летняя девочка В Красноярском районе столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие В Самарской области женщина за рулем Granta, вылетев на "встречку", спровоцировала ДТП с тремя пострадавшими

ДТП Происшествия

На ул. Авроры под колесами иномарки пострадал пешеход, переходивший дорогу на красный свет

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 28 февраля, в 21:50 59-летний водитель автомобиля GMC Yukon с госномером Московской области сбил напротив дома № 57 "а" на ул. Авроры 32-летнего мужчину, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

По предварительным данным полицейских, пешеход переходил проезжую часть ул. Авроры по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливаются.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4