На ул. Авроры под колесами иномарки пострадал пешеход, переходивший дорогу на красный свет

В воскресенье, 28 февраля, в 21:50 59-летний водитель автомобиля GMC Yukon с госномером Московской области сбил напротив дома № 57 "а" на ул. Авроры 32-летнего мужчину, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.
По предварительным данным полицейских, пешеход переходил проезжую часть ул. Авроры по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливаются.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.