АвтоВАЗ подписал с "Северсталью" контракт на поставку металла на год

АвтоВАЗ и одна из ведущих в мире вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний ПАО "Северсталь" подписали соглашение о поставках металлопроката на 2021 год.

По условиям соглашения "Северсталь" в течение года будет выполнять поставки всех видов металла, которые потребляет клиент: холоднокатаного, оцинкованного и горячекатаного травленого.

Возможность для поддержания и дальнейшего развития сотрудничества в том числе дали результаты оценки ASES (Стандарта оценки системы менеджмента качества поставщиков Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi).

Стандарт ASES един для всех поставщиков Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.