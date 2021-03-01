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Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ подписал с "Северсталью" контракт на поставку металла на год

ТОЛЬЯТТИ. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АвтоВАЗ и одна из ведущих в мире вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний ПАО "Северсталь" подписали соглашение о поставках металлопроката на 2021 год.

По условиям соглашения "Северсталь" в течение года будет выполнять поставки всех видов металла, которые потребляет клиент: холоднокатаного, оцинкованного и горячекатаного травленого.

Возможность для поддержания и дальнейшего развития сотрудничества в том числе дали результаты оценки ASES (Стандарта оценки системы менеджмента качества поставщиков Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi).

Стандарт ASES един для всех поставщиков Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. 

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