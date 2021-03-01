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Газовая отрасль ТЭК

"Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара" открыли клиентский центр нового формата на Мехзаводе

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В едином клиентском центре по адресу п. Мехзавод, 1 квартал, д. 40 предоставляются все услуги, связанные с газификацией. Современный и комфортный офис оборудован системой электронной очереди и мягкими зонами ожидания, для клиентов с детьми есть детский уголок.

Фото: предоставлено ООО "Газпром межрегионгаз Самара"

Расположение единого клиентского центра удобно для обслуживания абонентов Красноглинского района Самары, Волжского района Самарской области и микрорайона "Крутые Ключи". Жители Кировского района здесь также могут получить все услуги по газификации.

В офисе абонент может заключить договор на поставку газа, подать заявку на опломбировку счетчика, получить справку о состоянии лицевого счета и об отсутствии задолженности, произвести перерасчет, а также подать документы на первичную газификацию, заявки на проведение изыскательных работ, разработку проектной документации и схем газоснабжения, оформить договор на подключение, на техническое обслуживание ВДГО, на установку и замену газового оборудования, приобрести газовое оборудование.

"Улучшение клиентского сервиса — одна из важнейших задач для нас. Обслуживание по принципу "единого окна" позволяет оптимизировать взаимодействие с потребителями. В едином клиентском центре работают специалисты сразу двух компаний — газораспределительной и поставляющей газ, что позволяет клиенту решить в одном месте все вопросы", — отметил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара" Виталий Коротких.

Полный комплекс услуг по газоснабжению уже предоставляется абонентам в Жигулевске (ул. Никитинская, д. 1). Клиентский центр в микрорайоне "Южный город" г. Самары в ближайшее время также начнет работать по принципу "единого окна".

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