В Самаре частный дом переделали под игорный клуб

В одном из домов, расположенном в частном массиве Советского района Самары, работало незаконное игорное заведение, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили, что по данному адресу действительно располагался игровой клуб. Установлен и задержан предполагаемый организатор незаконной деятельности — 47-летняя самарчанка.

Она подтвердила, что в помещении проводились незаконная игорная деятельность. Во время проверки полицейские обнаружили и изъяли семь игровых автоматов (гаминаторов), деньги в размере 12 тыс. руб. и Wi-Fi роутер, при помощи которого осуществлялся выход в сеть Интернет для проведения незаконных азартных игр.

По данному факту СУ СК России по Самарской области по материалам, собранным полицейскими, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконные организация и проведение азартных игр".