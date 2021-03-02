Министр строительства Самарской области отчитался перед губдумой

Во вторник, 2 марта, министр строительства Самарской области Евгений Чудаев выступил с отчетом на заседании губернской думы.

Напомним, решение вызвать чиновника на заседание было принято 18 февраля думским комитетом по строительству, у членов которого возникли вопросы по информации, представленной сотрудниками министерства по итогам прошлого года.

По словам Евгения Чудаева, основная задача, которая стоит перед возглавляемым им ведомством — улучшение жилищных условий граждан. Так, в 2021 г. перед минстроем стоит задача улучшить жилищные условия 75 тыс. семей региона. Кроме того, власти намерены постоянно наращивать объемы строительства нового жилья и к 2030 г. этот показатель должен достичь 2,7 млн кв. м в год. "За это время надо обновить 11% всего жилого фонда региона", — подчеркнул Евгений Чудаев.

Одним из ключевых индикаторов улучшения работы строительной отрасли региона, по словам министра, является рост количества выданных разрешений на строительство: в 2020 г. по сравнению с 2019-м эта цифра увеличилась в два раза, и в 2021 г. планируется двукратное увеличение по сравнению с 2020-м. Также ведется работа по сокращению сроков процедур согласования при строительстве.

Кроме того, Евгений Чудаев отметил, что региональные власти постоянно расширяют площадь земельных участков, на которых возможно строительство многоквартирных домов. По оценкам минстроя, в 2021 г. таких около 90 га.

"Но главное — в Самарской области самая высокая доступность жилья по ПФО, на 13% больше, чем в среднем по стране. 64% населения региона могут взять и обслуживать ипотеку", — заявил Евгений Чудаев и добавил, что за 2020 г. в регионе на 9% выросло количество сделок по ипотеке на первичном рынке, а в денежном выражении эта цифра достигла 33%.

Также министр строительства обратил внимание депутатов на то, что в регионе достигнуты наивысшие темпы решения проблем обманутых дольщиков. Так, за 2020 г. из перечня проблемных выведено 16 объектов, порядка 1,4 тыс. обманутых дольщиков восстановили свои права.

Еще одним важным аспектом деятельности министерства является переселение граждан из аварийного и ветхого жилья. Работы в этом направлении, по словам Евгения Чудаева, ведутся с перевыполнением плана на 20% — расселено 47 тыс. кв. м аварийного жилого фонда.

В продолжение он подчеркнул, что министерство ведет активную работу с застройщиками и знает их планы развития. Под застройку в Самаре планируются такие крупные площадки, как территории бывших ГПЗ-4 и ЗИМа общей площадью более 125 га и имеющие потенциал в более 1,5 млн кв. метров.

Одно из ключевых направлений работы министерства — комплексное развитие территорий. И в этом направлении власти также намерены наращивать объемы ввода. К 2025 г. этот показатель должен достичь 1 млн кв. м, а к 2030-му — 5 млн кв. метров.

"Именно комплексное развитие территорий будет основополагающим в структуре ввода жилья", — утверждает Евгений Чудаев, добавляя, что первые договоры по развитию застроенных территорий планируется заключить уже в текущем году.

Напомним, по итогам 2020 г. министерство строительства выполнило план по вводу жилья в Самарской области на 98%. Было введено 1,4 млн кв. м жилья, что на 27% меньше показателей 2019 г., когда ввод составил 1,8 млн кв. метров. План на 2021 г. составляет 1,7 млн кв. м жилья.

После доклада Евгения Чудаева депутат губдумы Виталий Коротких заметил, что у него вызывает опасения "гонка за показателями и квадратными метрами". Он напомнил, что все самарцы гордятся городской набережной, но точечная застройка может привести к тому, что продолжить набережную не получится.

"ЖК "Парус", например, возводится там, где должна по идее продолжаться набережная", — отметил Виталий Коротких и продолжил, что такая точечная застройка может привести к тому, что вдоль Волги будут дома без набережной и парков. В связи с этим депутат поинтересовался, как министерство ведет работу с собственниками земельных участков.

"Застройка регулируется не правами собственности, а генпланом и проектами планировки территории", — подчеркнул в ответ Евгений Чудаев и пояснил, что для улучшения эффективности работы по регулированию этой деятельности прорабатывается вопрос о введении в регионе такой формы проектов планировки как мастер-планы. Это, по словам министра, облегченный вариант проекта планировки территории, подготовка которого будет для застройщиков гораздо менее затратной.

По вопросу о набережной Чудаев заявил, что на эту территории имеется проект планировки, и набережная с точки зрения градостроительных перспектив там обязательно будет.