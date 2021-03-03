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С 7 марта будет курсировать поезд "Сызрань - Кузнецк"

СЫЗРАНЬ. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Пригородный поезд сообщением Сызрань-1 — Кузнецк вернется в расписание с 7 марта.

Пригородные поезда № 6585/6587 Сызрань-1–Кузнецк, № 6588/6586 Кузнецк — Сызрань-1 будут курсировать ежедневно по следующему расписанию (время московское):

 — с 7 марта пригородный поезд № 6585/6587 Сызрань-1 (отпр. 17:30) — Кузнецк (приб. 19:48).
 — с 8 марта пригородный поезд № 6588/6586 Кузнецк (отпр. 3:38) — Сызрань-1 (приб. 5:53).

Назначение пригородного поезда Сызрань-1– Кузнецк позволит обеспечить безопасность пригородных пассажирских перевозок в южных районах региона и улучшить транспортное обслуживание не только жителей Ульяновской области, но и соседних областей — Пензенской и Самарской.

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