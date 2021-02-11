Электричка Сызрань - Кузнецк начнет курсировать 8 марта

8 марта будет возобновлено движение электрички по маршруту Сызрань - Кузнецк, проходящему вдоль всей южной части Ульяновской области и соединяющему города и поселки Самарской, Ульяновской и Пензенской областей, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на первого вице-премьера правительства Ульяновской области Андрея Тюрина.

Напомним, к вопросу об увеличении частотности перевозок по железной дороге вновь вернулись после аварии на трассе М-5, одним из участников которой стал маршрутный автобус, следующий из Самарской в Ульяновскую область.

В среду, 10 февраля, чиновники правительства Ульяновской области выезжали непосредственно в районы южного куста региона с целью оценки объема работ по приведению в должное состояние перронов, их освещения и подъездных дорог железнодорожных станций, находящихся на этой ветке.

Железнодорожное сообщение было прекращено в августе 2014 г. из-за "низкой востребованности и отказа Самарской области от компенсации своей части маршрута". В то же время, по данным издания, фактически решение о прекращении перевозок по маршруту Сызрань - Кузнецк было принято Башкортостанской пригородной пассажирской компанией (АО БППК, дочерняя компания РЖД) в связи с тем, что задолженность бюджета Ульяновской области перед БППК по компенсации выпадающих доходов в августе 2014 г. составила 50,6 млн руб., всего выпадающие доходы по 2014 г. составляли 151,8 млн руб., в то время как в бюджете региона на их компенсацию было заложено только 42,5 млн рублей.

Андрей Тюрин пояснил, что "Самара подтвердила свое согласие на софинансирование маршрута, Пенза еще рассматривает вопрос, хотя в целом согласилась". По его словам, планируется, что это будет электропоезд с четырьмя вагонами. Электричка утром должна будет выходить из Кузнецка в Сызрань и вечером - обратно (расписание еще уточняется). Общее количество остановок - 27, из них 17 - на территории Ульяновской области, в Самарской области - шесть, в Пензенской - четыре остановки. Уровень необходимых субсидий еще просчитывается, однако общий объем компенсации выпадающих доходов для трех регионов составит, ориентировочно, 17 млн руб., из них около 10 млн ложится на Ульяновскую область (длина маршрута - 132 км, из них по Ульяновской области - 82,5 км).