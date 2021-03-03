16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Леушкин не смог уйти от ответственности за банкротство "Ак Банка" Земский банк возглавил Максим Симонов В Самарской области почти на 20% снизился объем выдачи потребкредитов Супруга Алексея Титова не хочет вместе с ним гасить долги перед банком "Солидарность" С пользой для кошелька: как выжать "максимум" из зарплатной карты

Банки Финансы

ПСБ выпустил миллионную карту "Мир"

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 11
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Объем эмиссии пластиковых карт ПСБ национальной платежной системы "Мир" превысил один миллион. Сегодня банк выпускает около 50 тысяч карт "Мир" в месяц — основную часть эмиссии составляют зарплатные и пенсионные карты.

За 2020 год клиенты ПСБ увеличили обороты по картам национальной платежной системы на 80%, что в том числе обеспечено ростом количества и объема операций по безналичной оплате товаров и услуг.

"Миллионные объемы эмиссии при почти двукратном росте оборотов по картам подтверждают позиции ПСБ как одного из активных участников национальной платежной индустрии. Сегодня все больше россиян выбирают карты "Мир" в качестве основного платежного средства, при этом растут и требования к функциональности этих карт. Карта "Мир" от ПСБ — это удобный, безопасный и выгодный инструмент управления личными финансами: клиент может не только выгодно копить, получая проценты на остаток средств на карте, но и выгодно тратить — при оплате картой повседневных товаров и услуг начисляется кешбэк от банка и от платежной системы", — отмечает директор дирекции розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.

"ПСБ является нашим надежным партнером — как с точки зрения развития новых возможностей для клиентов, так и в плане реализации новейших технологических инициатив. Мы вместе с коллегами из ПСБ продолжим работу над созданием ещё более удобной и выгодной платежной карты и сервисов для клиентов", — отметил Дмитрий Бувин, коммерческий директор платежной системы "Мир".

Гид потребителя

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4