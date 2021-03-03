Клиенты ВТБ треть всех переводов совершают через СБП

С начала года доля Системы быстрых платежей в общем числе переводов среди клиентов ВТБ увеличилась на 6 п. п. — с 33 до 38,5% от общего числа транзакций, клиенты банка переводят через СБП каждый третий рубль.

За два первых месяца клиенты ВТБ совершили в рамках СБП более 12,6 млн переводов на сумму свыше 70,7 млрд рублей, что уже составляет половину всего результата прошлого года (24,5 млн переводов на сумму 151,8 млрд рублей). Средний чек переводов в СБП снизился с начала года на 7% и составляет около 5,5 тыс. рублей.

Активный рост числа и объемов денежных переводов через СБП связан с несколькими факторами. Во-первых, это популяризация сервиса — переводы по номеру телефона становятся массовыми и выходят за границы внутрибанковских операций. Во-вторых, наблюдается устойчивый тренд к росту пользователей, предпочитающих безналичные переводы. Число пользователей СБП в ВТБ продолжает показывать двузначные темпы роста, составив в конце февраля 1,8 млн человек. За январь и февраль 2021 года услугами воспользовались на 17% больше пользователей, чем за последние два месяца 2020 года.

"В течение прошлого года мы ежемесячно отмечали существенный рост денежных переводов физлиц. Сегодня доля транзакций клиентов ВТБ через СБП уже занимает 33% по объему и 38,5% от общего числа переводов, при этом еще есть хороший потенциал для дальнейшего развития. До конца года мы рассчитываем сохранить динамику темпов роста p2p-операций, будем активно наращивать объемы СБП и способствовать увеличению лимитов, что, безусловно, увеличит транзакционную активность", — отметил Алексей Хранилов, начальник управления "Переводы" департамента цифрового бизнеса ВТБ.

В настоящее время максимальная сумма для клиентов ВТБ составляет 150 тыс. рублей за одну операцию, ежемесячный лимит — 2 млн рублей. Переводы на сумму до 100 тыс. рублей в месяц проводятся бесплатно, на операции свыше 100 тыс. рублей в месяц взимается комиссия 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей за одну операцию.

Сегодня клиентам ВТБ представлена широкая линейка сервисов. Они могут переводить средства как с карты на карту, так и по номеру телефона, в том числе в рамках СБП, возможны различные опции переводов за границу и сервисы переводов по ссылке, которые актуальны, когда несколько человек желают собрать деньги, например, на день рождения коллеги.