Акционеры ВТБ примут участие в разработке стратегии устойчивого развития банка

26 февраля состоялось очередное заседание Консультационного совета акционеров ВТБ (КСА), которое было посвящено разработке стратегии устойчивого развития банка. Со стороны банка в мероприятии приняли участие: руководитель службы по работе с акционерами Владимир Хоткин, руководитель департамента стратегии и корпоративного развития Владимир Левыкин и главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов.

Владимир Левыкин поделился с представителями КСА текущими инициативами в области устойчивого развития и подвел итоги работы банка в данном направлении. В процессе дискуссии были отмечены лидирующие позиции банка в выпуске "зеленых" облигаций, финансировании проектов по возобновляемой энергетике и энергосервисному факторингу. В области экологических инициатив для клиентов были отмечены такие проекты, как "Подари лес другу!", снижение бумажного документооборота и использования пластика.

Как отметил Владимир Левыкин, в настоящее время банк работает над созданием отдельного документа, который будет содержать основные цели и задачи стратегии устойчивого развития. При этом часть ESG-принципов уже легли в основу общей стратегии развития банка, разработанной на период 2019–2022 гг., однако в связи с заметным усилением в последнее время роли концепции устойчивого развития для крупных компаний было принято решение о разработке отдельного документа. Ожидается, что новая ESG-стратегия будет принята в середине 2021 года и будет включать следующие приоритетные направления: ответственное финансирование, включая консультирование клиентов по вопросам улучшения ESG-характеристик их бизнеса, вовлечение клиентов в ESG-проекты и инициативы, инвестиции в социально значимые проекты, спонсорство и благотворительность, развитие организации, а также формирование модели управления ESG, включая управление соответствующими рисками.

Владимир Потапов поделился с представителями КСА опытом запуска двух фондов ответственного инвестирования — первых и единственных в России открытых фондов, основанных на принципах ESG. Согласно его оценкам, инвестиции в такие фонды будут расти, так как портфельные управляющие и аналитики все больше используют оценку ESG-факторов при принятии инвестиционных решений. И хотя в России еще пока не сформирован институт ответственного инвестирования, есть все предпосылки к тому, что уже в 2022 году ESG-факторы будут оказывать заметное влияние на стоимость акций любой компании.

Также в ходе мероприятия участники обсудили международный опыт в сфере ответственного инвестирования и инициативы регулятора и участников рынка по формированию правовой базы для реализации ESG-принципов в России.

Принимая во внимание успешный опыт участия акционеров в разработке общей стратегии развития банка ВТБ на 2019–2022 гг., по итогам заседания было принято решение о привлечении акционеров банка и к разработке стратегии устойчивого развития. Предложения могут направляться на адрес Консультационного совета — ksa@vtb.ru, где они будут внимательно рассмотрены и одобрены для дальнейшего включения в документ.

Трансляция заседания доступна по ссылке.