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Общество

В Самаре отменили карантин по АЧС в холодильнике "Перекрестка"

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азарова 3 марта подписал постановление об отмене карантина по африканской чуме свиней на территории холодильной камеры №37 АО "Перекресток".

Напомним, речь идет о магазине на ул. Солнечная, 60 в Самаре.

Постановление о введении карантинных мер было подписано 8 февраля 2020 г. В областном департаменте ветеринарии пояснили, что геном вируса АЧС был обнаружен при лабораторных исследованиях паштета "Классический", выработанного белгородским ООО "Гранд-МЭР".

В середине февраля, 14 числа, из холодильника изъяли всю продукцию свиноводства.

В соответствии с ветеринарными правилами проведены все необходимые мероприятия. Угрозы для жизни человека и животных нет.

Гид потребителя

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