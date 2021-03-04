В Самаре отменили карантин по АЧС в холодильнике "Перекрестка"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азарова 3 марта подписал постановление об отмене карантина по африканской чуме свиней на территории холодильной камеры №37 АО "Перекресток".

Напомним, речь идет о магазине на ул. Солнечная, 60 в Самаре.

Постановление о введении карантинных мер было подписано 8 февраля 2020 г. В областном департаменте ветеринарии пояснили, что геном вируса АЧС был обнаружен при лабораторных исследованиях паштета "Классический", выработанного белгородским ООО "Гранд-МЭР".

В середине февраля, 14 числа, из холодильника изъяли всю продукцию свиноводства.

В соответствии с ветеринарными правилами проведены все необходимые мероприятия. Угрозы для жизни человека и животных нет.