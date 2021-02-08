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Общество

В Самаре в холодильнике "Перекрестка" установлен карантин по АЧС

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 6 февраля подписал постановление "Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории холодильной камеры № 37 АО "Перекресток".

Речь идет о магазине, расположенном на ул. Солнечная, 60 в Самаре. В период действия карантина на указанной территории запрещено находиться кому-либо, кроме персонала магазина или спецслужб, которые занимаются противоэпизоотическими мероприятиями.

Также запрещены перемещения продукции, ее отгрузка и реализация. 

Сроки, на которые введены ограничительные мероприятия, неизвестны. 

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