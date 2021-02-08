В Самаре в холодильнике "Перекрестка" установлен карантин по АЧС

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 6 февраля подписал постановление "Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории холодильной камеры № 37 АО "Перекресток".

Речь идет о магазине, расположенном на ул. Солнечная, 60 в Самаре. В период действия карантина на указанной территории запрещено находиться кому-либо, кроме персонала магазина или спецслужб, которые занимаются противоэпизоотическими мероприятиями.

Также запрещены перемещения продукции, ее отгрузка и реализация.

Сроки, на которые введены ограничительные мероприятия, неизвестны.