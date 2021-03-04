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Преступления Происшествия

Самарец сжег чужих автомобилей на 11 млн рублей

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Следователи Железнодорожного района завершили расследование уголовного дела о серии покушений на умышленное уничтожение чужого имущества.

Следователи установили, что с июня по ноябрь 2020 г. подозреваемый с помощью воспламеняющейся жидкости поджигал автомобили на улицах Аксакова, Мечникова и Дачной. Преступления он совершал ночью или рано утром. Повреждения получили 10 иномарок и одна отечественная легковушка. А общий ущерб от противоправных действий составил более 11,1 млн рублей.

Напомним, в ноябре оперативники задержали подозреваемого на месте совершения очередного преступления. Подойдя к одной из припаркованных машин, тот начал бить ее по стеклу. При задержании подозреваемый оказал сопротивление: брызнул в лицо полицейским слезоточивым газом из баллончика. Двое оперативников получили химические ожоги глаз. В итоге после непродолжительной погони мужчину поймали.

Задержанным оказался 40-летний безработный самарец. В его рюкзаке нашли бутылку с характерным запахом легковоспламеняющейся жидкости. При обыске у него дома изъяли зажигалки, канистру и другие емкости с жидкостью.

Мужчина дал признательные показания. Он пояснил, что выбирал автомобиль и при помощи бензина и зажигалки поджигал заднее правое или левое колесо. В ряде случаев, согласно показаниям мужчины, поджогам предшествовали словесные конфликты с владельцами автомобилей, в остальных эпизодах он выбирал первый попавшийся транспорт. 

Правоохранители предъявили подозреваемому обвинение в совершении преступлений по статье "Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества". Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Самары для рассмотрения по существу.

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