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Преступления Происшествия

В Самаре задержали подозреваемого в серии автоподжогов

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре задержали подозреваемого в нескольких поджогах автомобилей, сообщает областное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В сентябре 2020 г. в Самаре сгорели несколько машин на ул. Аксакова. Аналогичные преступления произошли и в ноябре: неизвестный поджег машины, припаркованные на улицах Мечникова и Дачной. После этого были возбуждены уголовные дела по ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"). Причиненный ущерб составил 6 млн рублей.

Во время следствия полицейские пришли к выводу, что преступления совершал один и тот же человек.

Около 6:00 21 ноября оперативники установили возможное местонахождение подозреваемого и дождались его появления около многоэтажек в Железнодорожном районе. Мужчина подошел к припаркованному автомобилю и начал бить по стеклу.

При задержании подозреваемый оказал сопротивление: он брызнул в лицо полицейским слезоточивым газом из баллончика. Двое оперативников получили химические ожоги глаз. В итоге после непродолжительной погони мужчину поймали.

Задержанным оказался 40-летний безработный самарец. В его рюкзаке нашли бутылку с характерным запахом легковоспламеняющейся жидкости. При обыске у него дома изъяли зажигалки, канистру и другие емкости с жидкостью.

Мужчина дал признательные показания. Цели своих действий он не пояснил. Сейчас задержанный заключен под стражу.

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