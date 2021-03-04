Вячеслав Плахотнюк: "Избирателям предложили сделку"

Для этого нужно бы предоставить депутатам не свойственный им статус лоббистов.

Экзотическое предложение Вячеслава Володина - узаконить в качестве юридического обязательства (декларации) Список предвыборных обещаний кандидатов - следует только приветствовать. Наличие подобного документа позволило бы понять, в чем состоял договор или за что именно голосовали избиратели, а также какие результаты должны быть предъявлены общественности по истечении срока полномочий Государственной думы.

Выглядеть это может так: "Я, ФИО, в случае избрания меня депутатом от округа "N" торжественно обещаю: 1), 2), 3). Если же я нарушу это мое обещание, то пусть меня постигнет презрение народа и лишение мандата". Возможно даже издавать "Книгу обещаний депутатов "N" созыва".

За нарушение Декларации предлагается ввести юридическую ответственность - вплоть до уголовной.

Сложность реализации идеи - во-первых, в том, что отдельно взятые депутаты не могут предложить ни конкретных мостов, ни конкретных дорог, ни конкретных пенсий. Они могут, в соответствии с нормами федерального закона "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации", участвовать в заседаниях, вносить законопроекты, голосовать в пленарных заседаниях и комиссиях, задавать вопросы, направлять запросы. Этого явно недостаточно для серьезной сделки. Мосты строит исполнительная власть. Для того чтобы принимать на себя юридические значимые обязательства по решению вопросов, находящихся в компетенции исполнительной власти, - легально "продвигать темы", - депутатам должны быть законом предоставлены хотя бы полномочия и статус лоббистов. Однако лоббизм для депутата - путь в коррупцию, и множество приговоров последних лет это подтверждают.

Во-вторых, действующее избирательное законодательство прямо называет обещания материальных выгод, имеющих денежную оценку, запрещенной формой предвыборной агитации - подкупом избирателей. Считается, что граждане должны голосовать не в обмен на будущие блага, а из симпатии к политическим взглядам народных представителей, к программам их партий. Для того чтобы легализовать деятельность по непосредственному обмену обещаний на мандаты, придется реформировать соответствующие законы.

В-третьих, согласно российской Конституции, никакая ответственность не может наступить без того, чтобы была доказана вина правонарушителя. Для оправдания необязательному депутату, если он не ленив, достаточно будет предъявить доказательства своей кипучей деятельности в заявленном направлении: писал, дескать, запросы, задавал вопросы, вносил законопроекты, присутствовал и голосовал, но не был поддержан, а потому невиновен и неподсуден.

Сама постановка вопроса в год выборов нового созыва Государственной думы говорит о потребности в обратной связи с избирателями, в формулировании договора с ними как основы лояльности народа. В действительности за неисполнение предвыборных обещаний и программных установок должны отвечать только политические партии, а формой такой ответственности может быть отказ в доверии на следующих выборах.

В этой связи стоит подумать не о "Книге депутатских обещаний", а о реестре предвыборных обещаний политических партий и лиц, избираемых на государственные должности, которые в реальности только и могут влиять на решение практических проблем людей.