Россельхозбанк выявил самого цифрового пользователя среди владельцев устройств на платформе Android и IOS

Владельцы смартфонов на платформе Android стали самыми активными пользователями цифровых сервисов для бесконтактных платежей — их доля от общего количества удобных платежей в категориях ежедневных покупок и досуга составила почти 56%, более 44% выполнены держателями устройств с системой IOS. При этом лидирующие позиции пользователям Android обеспечили покупки в продуктовых магазинах, в то время как владельцы смартфонов на платформе IOS предпочитают тратить средства на категории, связанные со стилем жизни. К таким выводам эксперты Россельхозбанка пришли, проанализировав данные по бесконтактным платежам за последние 4 месяца в категориях: продуктовые магазины и супермаркеты, рестораны, гостиницы, турфирмы, авиабилеты.

Продвинутый пользователь цифровых технологий: Android или IOS

Удобно и быстро оплачивать ежедневные покупки в супермаркетах пользователи телефонов с Android любят больше, чем владельцы смартфонов на платформе IOS — за отчетный период они совершили на 48% больше бесконтактных платежей.

При этом пользователи мобильных устройств на платформе IOS, отдыхая и путешествуя, до 3,5 раза чаще совершают бесконтактные платежи с помощью своих смартфонов, в отличие от пользователей мобильных устройств с Android.

Так, в ресторанах владельцы смартфонов с системой IOS с октября 2020 года по январь 2021 года совершили на 19% больше бесконтактных платежей по сравнению с пользователями Android.

В отелях — на 52%, а расплачиваясь за услуги турфирм, число бесконтактных платежей в 2 раза превысило аналогичные платежи пользователей смартфонов на платформе Android.

Наибольший рост наблюдается в категории авиабилеты — владельцы смартфонов с IOS за отчетный период в 3,5 раза чаще расплачивались за билеты с помощью цифровых сервисов, в отличие от пользователей мобильных устройств на платформе Android.

Кто предпочитает больше тратить бесконтактно

В целом в указанных категориях с октября прошлого года по январь 2021 года объем бесконтактных платежей владельцев устройств с IOS на 4% превысил объем потраченных средств пользователями смартфонов на платформе Android. При этом средний чек владельцев смартфонов с IOS значительно выше чека пользователей Android (на 68%) и составил 1 332 руб.

Несмотря на то что в категории продуктовые магазины количество бесконтактных платежей у пользователей устройств с Android значительно больше, чем у владельцев смартфонов с IOS, объем потраченных средств превышает всего на 6%. При этом средний чек пользователей IOS на 38% выше среднего чека пользователей Android и составил 1 318 руб.

В остальных категориях отрыв пользователей Android от IOS более существенный.

Так, в ресторанах владельцы смартфонов с системой IOS на 75% больше потратили средств по сравнению с пользователями Android, а также средний чек (1 092 руб.) выше на 63%.

В категории отели расходы владельцев мобильных устройств с IOS в 2,5 раза превысили траты пользователей смартфонов с Android, и, соответственно, средний чек — выше на 66% и составил 6 111 руб.

На услуги турфирм владельцы IOS также потратили значительно больше средств — в 4,5 раза. В свою очередь средний чек (10 774 руб.) выше в 2,6 раза.

На авиабилеты пользователи IOS израсходовали в 3,1 раза больше средств, но при этом размер среднего чека (12 418 руб.) превысил всего на 12%.