Самарец за мошенничество отправлен на 120 часов обязательных работ

В Самаре суд вынес обвинение местному жителю, подозреваемого в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что 12 ноября 2020 г. мужчина получил от гражданки денежные средства в размере 111 тыс. руб., пообещав передать их сотрудникам ГИБДД за выдачу водительских удостоверений трем гражданам, без фактического прохождения обучения и формальной сдачи экзамена, не имея реальное возможности выполнить обещание.

Приговором суда самарцу назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ.