Определен подрядчик, который в 2021 г. отремонтирует Обводную дорогу в Волжском районе

По результатам электронного аукциона определен подрядчик, который отремонтирует Обводную дорогу в Волжском районе на участке Нур-Спиридоновка км 0+000 - км 11+250. Победителем торгов стало ООО "Научно-производственная фирма "XXI век".

Компания предложила свои услуги за 254,3 млн рублей. Напомним, начальная цена аукциона составляла 267,7 млн рублей. Средства поступят из региональной казны. Заказчик – минтранс.

Компания в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтирует 11 км двухполосного участка, установит искусственные ограждения, более 100 дорожных знаков и около 300 сигнальных столбиков. Работы необходимо провести до 1 октября текущего года.