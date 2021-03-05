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Определен подрядчик, который в 2021 г. отремонтирует Обводную дорогу в Волжском районе "Автодоринжиниринг" завершит реконструкцию дороги Тольятти - Ягодное "Авиакору" не удалось вернуть деньги за Северное шоссе В Большеглушицком районе отремонтируют дорогу и два моста В Безенчукском районе отремонтируют 13 км дороги

Дорожное строительство Транспорт и связь

Определен подрядчик, который в 2021 г. отремонтирует Обводную дорогу в Волжском районе

САМАРА. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По результатам электронного аукциона определен подрядчик, который отремонтирует Обводную дорогу в Волжском районе на участке Нур-Спиридоновка км 0+000 - км 11+250. Победителем торгов стало ООО "Научно-производственная фирма "XXI век".

Компания предложила свои услуги за 254,3 млн рублей. Напомним, начальная цена аукциона составляла 267,7 млн рублей. Средства поступят из региональной казны. Заказчик – минтранс.

Компания в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтирует 11 км двухполосного участка, установит искусственные ограждения, более 100 дорожных знаков и около 300 сигнальных столбиков. Работы необходимо провести до 1 октября текущего года.

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