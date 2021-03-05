В Самаре инвалидам не нужно сообщать за три часа о планируемой поездке в метро

Правительство Самарской области утвердило изменения, вносимые в постановление о правилах пользования самарским метрополитеном.

Напомним, что в октябре 2020 г. члены ОНФ выступили против правила о заполнении инвалидами заявок на сопровождение в метро за три часа до поездки.

2 марта вице-губернатором Виктором Кудряшовым был подписан документ, согласно которому инвалидам не нужно делать заявку за несколько часов.

В заявке на сопровождение необходимо указать вход на станцию и название станции, с которой поедет человек, название станции назначения и время прибытия пассажира. Это можно сделать по телефону или заполнив заявку на сайте перевозчика.