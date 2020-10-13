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Общество

ОНФ выступил против правила о заполнении инвалидами заявок на сопровождение в метро за три часа до поездки

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты Общероссийского народного фронта в Самарской области выступили против правила о заполнении инвалидами заявок на сопровождение в метро за три часа до поездки.

Проект соответствующего документа был опубликован на сайте правительства Самарской области.

"Правила пользования метрополитеном хотят дополнить пунктом, в котором говорится, что люди, нуждающиеся в сопровождении в метро должны сообщить об этом за целых три часа. Сделать это можно по телефону или на сайте, либо, обратившись к дежурному персоналу. Мы считаем, что три часа — неоправданно большое количество времени, и по отношению к людям с ограниченными возможностями это некорректно, ведь человек не всегда настолько заранее может знать о своих планах. Мы уверены, что одного часа вполне достаточно, тем более, что станций метро в Самаре немного, и чтобы добраться из одного конца города в другой, требуется не более 40 минут", — прокомментировал руководитель регионального исполкома ОНФ в Самарской области Владимир Марин.

Вероятность внедрения этого правила обсуждали еще в январе 2020 г., и уже тогда общественные организации, представляющие интересы людей с ограниченными возможностями здоровья, были возмущены перспективой принятия такого решения. Активисты ОНФ направили письмо в департамент транспорта Самары с просьбой не включать "правило трех часов" в перечень обязательных, а оставить в качестве рекомендательного характера. Кроме того, общественники выступили с инициативой сократить это время до 1 часа, а также прислушаться к мнению потребителей услуги, то есть самих людей с ОВЗ.

Гид потребителя

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