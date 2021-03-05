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АвтоВАЗ объявил о старте продаж обновленного Largus

ТОЛЬЯТТИ. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Объявлен старт продаж автомобилей семейства Largus, которое включает три модели: пассажирский универсал, Cross-версию и фургон.

Новый Largus приобрел узнаваемый фамильный дизайн передней части, новый просторный салон с улучшенной эргономикой, новые комфортные опции, а также новый мотор 1,6л 90л.с.

Largus получил новую панель приборов, мультируль с обогревом, камеру заднего вида, мультимедиа с навигацией и поддержкой AppleCarplay/AndroidAuto, улучшенную шумоизоляцию, обогрев ветрового стекла и задних сидений, датчик дождя и света, подлокотник водителя с боксом для хранения, новые передние сиденья с улучшенной формой и новой обивкой, круиз-контроль.

Базовое оснащение дополнилось новым оборудованием, включающим центральный замок с дистанционным управлением, маршрутный компьютер и дневные ходовые огни.

На новом базовом моторе была внедрена обновленная шатунно-поршневая группа, модернизированный коленвал и газораспределительный механизм. В результате мощность повышена до 90 л. с., а 80% крутящего момента доступны уже на 1000 оборотах в минуту, что позволяет снизить расход топлива и снизить частоту переключений. Кроме того, исключена необходимость регулировки клапанов до пробега в 90 000 километров. Для более старших комплектаций по-прежнему доступен двигатель 1.6л (106л.с.). Оба двигателя адаптированы для работы на бензине с октановым числом 92.

Стартовая стоимость Largus фургон в исполнении Classic — от 685,9 тыс. рублей. Стоимость пассажирских версий (5 мест) начинается от 690,9 тыс. рублей. Цена на новый Largus с третьим рядом сидений — от 817,9 тыс. рублей. Версии Cross так же предлагаются в двух вариантах исполнения (5 и 7 мест) по цене от 865 ,9 тыс. рублей.

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