В Самаре на ребенка упала наледь

В пятницу, 5 марта, примерно в 17:00 около дома №185 по проспекту Карла Маркса в Самаре на девятилетнего мальчика упала наледь с дома, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

В настоящее время, по данным следственного ведомства, ребенок находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь.

По факту случившегося Советским межрайонным следственным отделом города Самары СК РФ начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.