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Общество

За год сахар в Самарской области подорожал на 75%

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарастат опубликовало статистические данные, связанные со сферой потребительского рынка в регионе. Согласно сравнительному анализу, за год сильнее всего подорожали сахар, крупы и подсолнечное масло.

В целом, согласно данным органа статистики, индекс потребительских цен в декабре 2020 г. по отношению к декабрю 2019 г. составил 105,6%. На продовольственные товары – 106,9%, на непродовольственные – 105,6%. Стоимость услуг за год увеличилась на 3,7%.

Также Самарастат опубликовал таблицу с индексом цен на отдельные группы продовольственных товаров, демонстрирующую увеличение (за 12 месяцев) цен на сахар (на 74,7%), крупы и бобовые (на 26,3%), яйца (на 21,6%), подсолнечное масло (на 19,7%) и плодоовощную продукцию, включая картофель (16,6%).

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