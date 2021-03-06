"Крылья Советов" разгромили "Чертаново" со счетом 5:0

В матче 28 тура ОЛИМП – Первенства ФНЛ "Крылья Советов" на "Металлурге" принимали 6 марта московское "Чертаново". По итогам игры счет составил 5:0 в пользу самарцев.

Счет в матче после первого в игре углового на 15 минуте открыл Владимир Полуяхтов — первый его удар после скидки Дмитрия Цыпченко вратарь парировал, но Владимир повторным ударом отправил мяч в сетку — 1:0.

На 30 минуте после углового подбор был за Максимом Витюговым, который навесил к воротам, Александр Солдатенков в касание переправил мяч Никите Чернову, и он отправил мяч в сетку — 2:0. На 36 минуте после прохода Ивана Сергеева третий мяч в ворота "Чертаново" забил Дмитрий Цыпченко — 3:0.

На 40 минуте опять же после индивидуальных действий Ивана Сергеева мяч отскочил к Антону Зиньковскому, который дальним ударом отправил мяч в притирку со штангой — 4:0. На 58 минуте Дмитрий Кабутов вывел Ивана Сергеева один на один, лучший бомбардир ФНЛ забил пятый мяч в ворота гостей — 5:0.

На 78 минуте Константин Ляхов получил второе предупреждение в матче и гости доигрывали встречу в меньшинстве.

С 23 голами Иван Сергеев продолжает уверенно лидировать в списке бомбардиров ФНЛ. Выйдя на замену на 68 минуте в составе "Крыльев" дебютировал Дмитрий Прищепа.

Эта победа стала десятой победой с крупным счетом в текущем сезоне. Шестнадцатый матч ворота самарцев остаются в неприкосновенности.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут на выезде. В среду, 10 марта, самарская команда сыграет с "Томью". Начало матча 15:00.