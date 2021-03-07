В Большечерниговском районе построят водозабор и НФС

Большечерниговское Управление по строительству, архитектуре и ЖКХ объявило конкурс на поиск подрядчика, который спроектирует и построит водозабор, насосно-фильтровальную станцию и водопровод в селе Августовка.

Начальная цена контракта составляет 140 млн рублей. Финансироваться строительство будет из федерального, областного и местного бюджетов. В 2021 г. предлагается освоить 120,8 млн рублей, в 2022-м — 19,1 млн рублей.

Подрядчик должен будет построить водопроводную сеть протяженностью 27 км, а также пожарную насосную станцию и водонапорную стальную башню высотой 18 метров и емкостью 160 кубометров.