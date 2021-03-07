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Строительство Дворца спорта в Самаре началось после встречи Путина и Азарова

САМАРА. 7 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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7 марта 2018 года Владимир Путин посетил Самарскую область. Президент побывал на Самарском БКК и провел заседание наблюдательного совета АСИ, но перед этим поговорил с руководителем области - тогда еще врио губернатора Дмитрием Азаровым.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Речь шла в том числе о спортивном развитии региона. Одной из острых проблем на тот момент был недостроенный Дворец спорта на Молодогвардейской. Здание возвели еще в конце 60-х годов прошлого века. Его реконструкцией занялись в 2017-м, но денег не хватило.

Дмитрий Азаров сообщил тогда Владимиру Путину о том, что в Самаре нет объектов, которые позволяют одновременно вместить больше чем 2,5 тысячи человек. Вместимость же нового Дворца спорта - пять тысяч зрителей. Здесь смогут тренироваться не только хоккеисты, фигуристы, керлингисты, но и волейболисты и баскетболисты - для этого, по проекту, основная площадка Дворца спорта сможет трансформироваться. Также в новом здании, вдвое превышающем по размерам старое, предусмотрены помещения для проведения выставок, концертов, презентаций.

Но чтобы завершить работы по его реконструкции, необходима финансовая помощь в размере более 1,5 млрд рублей.

"Реализация такого важного для региона капиталоемкого проекта без финансовой поддержки из федерального бюджета крайне затруднительна", - обратился Дмитрий Азаров к Владимиру Путину.

Президент России распорядился выделить недостающие для реконструкции средства, и уже этой осенью Дворец спорта должен открыть двери всем желающим. Сейчас его строительство находится на завершающем этапе.

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