"Крылья Советов" подписали португальского полузащитника Рикарду Алвеша

Португальский полузащитник Рикарду Алвеш получил российскую визу и прибыл в Самару. Игрок вместе с командой готовится к матчу с "Томью", который самарцы проведут на выезде 10 марта.

В начале своей карьеры Рикарду Алвеш выступал за различные португальские клубы и сборные (от U17 до U20), также был игроком "Рапида" и словенской "Олимпии", в которой стал чемпионом и обладателем кубка страны. Алвеш известен по выступлениям за "Оренбург".

27-летний полузащитник будет выступать за самарский клуб под номером 16.