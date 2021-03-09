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Футбол Спорт

"Крылья Советов" подписали португальского полузащитника Рикарду Алвеша

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Португальский полузащитник Рикарду Алвеш получил российскую визу и прибыл в Самару. Игрок вместе с командой готовится к матчу с "Томью", который самарцы проведут на выезде 10 марта.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

В начале своей карьеры Рикарду Алвеш выступал за различные португальские клубы и сборные (от U17 до U20), также был игроком "Рапида" и словенской "Олимпии", в которой стал чемпионом и обладателем кубка страны. Алвеш известен по выступлениям за "Оренбург".

27-летний полузащитник будет выступать за самарский клуб под номером 16.

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