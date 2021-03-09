Двое самарских студентов получат 300 тысяч рублей от Альфа-Банка

Тысячи заявок поступили в программу Альфа-Шанс. Студенты 80 российских вузов прислали рассказы о своих достижениях, интересах, личных проектах и жизненных планах. Сегодня названы 30 лучших, которые получат по 300 тысяч рублей, оплачиваемую стажировку в Альфа-Банке и возможность учиться у экспертов Альфа-Шанса - предпринимателей, стартаперов, топ-менеджеров ведущих компаний.

Финалистов выбирали эксперты программы: президент Альфа-Банка Олег Сысуев, директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов, глава Facebook Russia Анна-Мария Тренева, инвестиционный директор Mail.ru Group Алексей Милевский и директор по развитию музыкальных проектов Mail.ru Group Константин Сидорков.

"К нам в программу пришли очень талантливые ребята. Им не хватает новой техники или более комфортных бытовых условий, они мечтают о дорогих образовательных курсах, и им, конечно, необходимы знания и опыт тех, у кого уже получилось реализовать свой потенциал. Критерии были строгие, мы отбирали самых умных и свободных по духу. Я уверен, что Альфа-Шанс может дать им то, что нужно для успеха", - отметил эксперт программы Альфа-Шанс, директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексей Гиязов.

Альфа-Шанс - проект Альфа-Банка по поддержке талантливых студентов российских вузов. 30 лучших получат по 300 тысяч рублей, а также попадут в среду, где умные и свободные студенты общаются друг с другом и с экспертами программы: предпринимателями и управленцами. Также студентам предлагается оплачиваемая стажировка в Альфа-Банке. Лучших возьмут на работу. Отбор в программу шел с октября 2020-го до марта 2021 года. Список победителей опубликован на странице программы alfa.me/chance.