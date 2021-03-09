Жители Самарской области стали покупать меньше автомобилей

В январе 2021 года жители региона купили меньше легковых автомобилей, чем в прошлом году, и стали брать меньше автокредитов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

По данным АВТОСТАТА, динамика покупок новых легковых автомобилей в Самарской области снизилась на 15,3% по сравнению с январем 2020 года. Кредитов на машины (новые и с пробегом) также стали оформлять меньше, на 1,1%.

В 2021 году Минпромторг планирует выделить более 16 млрд рублей на стимулирование спроса в отечественной автомобильной промышленности. Средства распределяются по различным программам.

Так, 8,9 млрд рублей выделяется на стимулирование продаж для физических лиц с помощью льготного автокредитования. Еще 3,8 млрд рублей предусмотрены на программу льготного лизинга для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 3,33 млрд рублей предусмотрено на стимулирование продаж газомоторной техники.

В целом по стране благодаря государственным программам поддержки спроса в отечественной автомобильной промышленности за первые два месяца 2021 года на льготных условиях было реализовано более 42,5 тыс. автомобилей. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Из этого количества по программе льготного автокредитования было приобретено около 35,4 тыс. автомобилей, по программе льготного лизинга - еще более 7,1 тыс. автомобилей.