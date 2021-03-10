У самарца, нарушившего ПДД на 106 тыс. рублей, арестовали Porsche Cayenne

В Самаре судебные приставы арестовали Porsche Cayenne Turbo местного жителя, не оплачивавшего штрафы за нарушение правил дорожного движения, сообщает региональное управление ФССП.

Судебные приставы возбудили 146 исполнительных производств на общую сумму более 106 тыс. рублей. При этом мужчина долг не оплачивал. В рамках исполнительных производств судебными приставами-исполнителями осуществлен выход по месту жительства гражданина. На парковке возле дома обнаружен автомобиль должника - Porsche Cayenne Turbo, на него был составлен акт описи и ареста.

Гражданину разъяснили, что если он не погасит свой долг, то его автомобиль будет реализован в счет погашения задолженности. Узнав об этом, должник через два дня оплатил долг.