Банк "Открытие": только 4% жителей ПФО планируют отдохнуть этим летом за границей

Большинство жителей Приволжского федерального округа будут отдыхать этим летом в России и не планируют увеличивать бюджет на путешествия. Треть жителей округа пока не определились с отдыхом и ожидают отмены ограничений по COVID-19. Услугами турагентств планируют воспользоваться лишь 11% опрошенных. Таковы результаты опроса, проведенного банком "Открытие"*.
Почти каждый третий житель ПФО (27%) не знает, где проведет летний отпуск в этом году, из-за пандемии. 57% респондентов планируют летом отпуск в России. При этом 24% жителей округа хотя и уверены, что будут отдыхать в этом году в России, но не определились с местом. 26% проведут отпуск дома или на даче. На курорты Крыма и Краснодарского края планируют поехать летом 7% опрошенных. Только 4% жителей Приволжского федерального округа заявили, что поедут в летний отпуск за границу. 12% совсем не планируют летних отпусков.
Почти половина жителей ПФО (49%) не планирует бронировать место отдыха заранее. 12% намерены купить билеты и проживание в месте отдыха за неделю-две до поездки, 9% - за месяц или два до поездки. 11% респондентов заявили, что планируют забронировать место отдыха сильно заранее, поскольку делают так всегда. Из них 4% уже забронировали.
44% жителей Приволжья сообщили, что пандемия COVID-19 пока никак не повлияла на их будущие летние каникулы. При этом на отпускных планах 56% опрошенных пандемия так или иначе отразилась: 19% заявили, что опасаются любых поездок из-за угрозы заболеть коронавирусом, еще 20% сообщили, что им из-за коронавируса придется отдыхать в России вместо планировавшихся ранее зарубежных поездок. 7% из-за пандемии намерены сократить сроки своей летней поездки, у 10% нет доходов и (или) работы, поэтому не будет и отпуска.
У 48% опрошенных в нашем округе бюджет летнего отпуска-2021 останется примерно тем же, что и раньше. 20% заявили, что их отпускной бюджет уменьшится незначительно, еще у 25% будет значительно меньше. Об увеличении бюджета на отдых сообщили 8% опрошенных.
24% респондентов в 2021 году не готовы потратить на летний отпуск ни копейки, вероятно, планируя свой отпуск на даче или дома. 38% ограничат бюджет летнего путешествия 30 тысячами рублей в среднем на человека. 23% готовы потратить 30-50 тысяч, 11% - 50-100 тысяч рублей на человека. 5% опрошенных закладывают на летний отпуск свыше 100 тысяч рублей.
Услугами турагентств при организации летнего отпуска планируют воспользоваться лишь 11% жителей ПФО. 31% собираются определиться с этим вопросом непосредственно летом. При этом почти треть опрошенных (32%) заявили, что всегда планируют отпуск сами, потому что так дешевле.
Опрос проводился 2-8 марта. Опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте 18-65 лет по всей России (структура выборки отражает население городов численностью от 100 тысяч человек). Статистическая погрешность опроса составляет ±3%.
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