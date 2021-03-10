Группа "Открытие": 15% россиян готовы к онлайн-покупке автомобиля

По результатам опроса, проведенного РГС Банком (входит в группу "Открытие"), 15% россиян готовы приобрести автомобиль онлайн. При этом большинство автомобилистов отметили, что покупать машину дистанционно было бы гораздо удобнее в случае оформления всего спектра услуг (от выбора и покупки автомобиля до оформления финансовых, страховых и сервисных опций) в одном месте.
Сегодня уже 15% россиян согласны пройти все этапы онлайн-сделки и оформить доставку автомобиля до двери. Весомая доля автовладельцев при этом готовы к прохождению пока лишь части дистанционного клиентского пути: 41% опрошенных легко могут определиться в Интернете с маркой и моделью, 33% — выбрать комплектацию и дополнительное оборудование, сравнив цены, а 21% — дойти до этапа онлайн-бронирования. Не только забронировать, но и оплатить приобретаемое транспортное средство готовы 23% респондентов, которые, однако, хотели бы лично впоследствии забрать свой автомобиль в автосалоне.
На вопрос о том, что вас может подтолкнуть к дистанционной покупке авто, россияне ответили следующим образом. Многие потенциальные покупатели готовы рассмотреть в будущем вариант приобретения автомобиля онлайн, если смогут в одном месте помимо покупки авто также оформить максимум сопутствующих товаров и сервисов — так ответили 33% респондентов. Кроме того, покупать машины в Интернете автовладельцы намерены при выполнении следующих условий: 28% хотели бы сравнить максимум рыночных предложений, 24% — получить хорошую скидку на автомобиль, 23% — избежать навязанных дополнительных услуг. Еще 22% опрошенных рассмотрят возможность дистанционной покупки, если она позволит сэкономить время, а 13% — если сделку можно будет совершить не выходя из дома.
Наиболее интересными опциями автомаркетплейсов при оформлении нескольких услуг в одном месте потенциальные покупатели посчитали покупку и продажу авто — так ответили 25% и 17% опрошенных соответственно. 17% автомобилистов хотели бы тут же приобрести сервисные продукты и услуги (ТО, запчасти и пр.), 16% — оформить на этой же платформе страховые полисы и еще 10% — взять кредит. При этом для 40% россиян были бы интересны все вышеперечисленные опции в рамках единой платформы, агрегировавшей все услуги автомобильной отрасли.
Директор цифрового бизнеса РГС Банка Роман Головнев:
"Пандемия коронавируса дала мощный стимул для развития онлайн-сервисов и внесла коррективы в технологии продаж даже таких крупных и дорогостоящих покупок, как автомобиль. Если осенью 2020 года, согласно опросам РГС Банка, 14% автовладельцев были готовы приобрести машину онлайн, то сегодня этот процент уже выше, в том числе за счет поддержки подобной модели продаж всеми игроками рынка — автопроизводителям, дилерами, страховыми компаниями и банками. Клиенты при этом сегодня готовы не только к дистанционной покупке авто, но и к сопутствующему оформлению на платформах-агрегаторах целого ряда услуг, которые могут понадобиться на любом этапе владения транспортом. Этот фактор среди прочих и сподвиг нас к созданию собственного маркетплейса Bankauto.ru".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.