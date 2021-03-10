"Крылья Советов" на выезде победили "Томь" - 3:1

В среду, 10 марта, "Крылья Советов" сыграли матч с "Томью". Встреча 29-го тура ФНЛ проходила на стадионе "Труд" в Томске. Матч обслуживала бригада Владимира Москалева из Воронежа.

На 32-й минуте встречи за фол Дениса Таллая на Антоне Зиньковском главный арбитр встречи назначил пенальти. Одиннадцатиметровый удар реализовал Иван Сергеев - 0:1.

На 64-й минуте матча "Томь" сравняла счет - после передача Артема Симоняна к воротам Мехди Зеффан выбивал мяч и попал в Ричлорда Эннина, от которого мяч влетел в ворота самарцев - 1:1.

На 76-й минуте навес с фланга Антона Зиньковского замкнул Иван Сергеев, головой переправив мяч в сетку Евгения Конюхова - 1:2. На последних секундах матча Егор Голенков убежал почти с центра поля и довел счет до - 1:3.

Иван Сергеев, забивший в матче дубль, с 25 голами уверенно лидирует в гонке бомбардиров ФНЛ.

Выйдя на замену в компенсированное время, в составе "Крыльев" дебютировал португальский полузащитник Рикарду Алвеш.

Следующий матч ОЛИМП - Первенства ФНЛ наша команда проведет в Самаре на стадионе "Металлург". В воскресенье, 14 марта, "Крылья Советов" принимают омский "Иртыш", начало встречи в 15:00.