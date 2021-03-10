Тольятти вошел в четверку городов-лидеров по объему финансовой поддержки Корпорации МСП

Тольятти стал одним из городов-лидеров страны по объему финансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства с поддержкой АО "Корпорация "МСП". Информация об итогах работы была озвучена 4 марта, в ходе очередного всероссийского мероприятия, организованного "Корпорацией "МСП" с участием МОНОГОРОДА.РФ, представителей регионов и моногородов страны.

Корпорация МСП предоставляет гарантии высокотехнологическим стартапам из приоритетных отраслей — с повышенным покрытием до 70% суммы кредита. В некоторых отраслях покрытие достигает 100%.

За последние пять лет общая сумма поддержки крупнейшего моногорода РФ составила 2,3 млрд рублей — всего за этот период было осуществлено 196 сделок.

Среди них — заем в размере 600 млн рублей, который был одобрен заводу ЖБИ "Флоркон" на создание высокотехнологического производства строительных конструкций. Еще один инвестиционный проект, получивший поддержку Корпорации, — расширение производства самодвижущихся широкозахватных дождевальных машин ООО "Билдинг Строй Гроуп". Сумма займа, который компания в прошлом году получила от Фонда развития моногородов, составила 30 млн рублей.

Комфортные условия для развития предпринимательства и реализации инвестиционных проектов создаются в регионе по поручению губернатора Дмитрия Азарова в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Формирование благоприятного делового климата в регионе — приоритет в работе областного правительства. Сегодня наши предприниматели могут рассчитывать на всестороннюю поддержку: образовательную, консультационную, имущественную, финансовую. Помимо этого, мы всегда готовы оказать им содействие в получении поддержки на уровне государства. Самарская область плотно сотрудничает с федеральными институтами развития, среди которых Корпорация МСП и Фонд развития моногородов. Это подтверждается высокими позициями региона в рейтингах этих институтов", — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В Тольятти для удобства предпринимателей создано Агентство экономического развития, на базе которого действует центр "Мой бизнес". Здесь представителям малого и среднего бизнеса готовы помочь по любым вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности.

Город является одной из ключевых площадок региона по привлечению частных инвестиций. Здесь активно развивается ОЭЗ "Тольятти", где сегодня зарегистрировано 26 резидентов. Десять предприятий уже действуют, еще девять — находятся на стадии строительства. На заводах в ОЭЗ сегодня трудится около 1,5 тысячи человек. За 2020 год в развитие производств инвесторами вложено более 2,5 млрд рублей. Это на 87% больше, чем в 2019 году.

Кроме того, в Тольятти действует режим территории опережающего социально-экономического развития. Сегодня статус резидента тольяттинской ТОСЭР имеют 72 компании, готовые вложить более 43 млрд рублей и создать 10 тысяч новых рабочих мест.

Центром притяжения инновационных стартапов и высокотехнологичных предприятий малого бизнеса является технопарк "Жигулевская долина". Здесь действуют более 250 резидентов, которые создали уже почти 2 тысячи рабочих мест для жителей городского округа.