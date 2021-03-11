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Общество

В Самаре началась вакцинация участников парада Победы от коронавируса

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре началась вакцинация от коронавирусной инфекции военнослужащих Центрального военного округа, которые будут участвовать в параде Победы на площади Куйбышева.

На данный момент прививку сделали 120 кандидатов на участие в параде в ознаменование 76-годовщины победы в Великой Отечественной войне. Всего в рамках подготовки к параду будут провакцинированы более 1000 военнослужащих.

Вакцинация проводится добровольно. Перед получением иммунной дозы военнослужащие мотострелковых, танковых, разведывательных, артиллерийских и других подразделений проходят тестирование на наличие антител.

Врачи информируют военнослужащих о способах воздействия препарата "Спутник V" на организм.

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