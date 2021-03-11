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Дорожное строительство Транспорт и связь

Ремонтом Московского шоссе займется "Самаратрансстрой"

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта Самарской области определилось с подрядчиком, который выполнит капитальный ремонт Московского шоссе на участке от ул. Мичурина до пр. Кирова. По итогам торгов исполнителем стало ООО "Самаратрансстрой", предложившее услуги по начальной стоимости контракта.

Компания "Самаратрансстрой" стала единственным участником конкурса. По окончании срока подачи заявок комиссия рассмотрела единственную заявку и признала ее соответствующей требованиям ФЗ № 44 и аукционной документации.

Подрядчику предстоит отремонтировать 5-7-полосный участок протяженностью 7,8 км. На ремонт отведено полгода, работы должны начаться 1 апреля.

Работы должны быть проведены по новому ГОСТу, одно из главных требований которого — устойчивость покрытия к образованию колеи.

Общая протяженность ремонтируемой в четыре этапа дороги (от ул. Мичурина до дороги Подъезд к Самаре от М-5 "Урал") составит 19,6 км.

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