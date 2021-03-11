ЭкоСтройРесурс развивает проекты по раздельному сбору отходов в Самарской области

На днях региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами принял участие в эфире радио "Комсомольская правда". Речь шла о раздельном накоплении пластиковых отходов и утилизации батареек на территории Самарской области.

Несмотря на то что в России пока не внедрен раздельный сбор отходов, региональный оператор ведет большую работу в этом направлении. С 2019 года ЭкоСтройРесурс взял на себя установку накопителей для пластиковых бутылок и крышек. Сначала такие накопители стали появляться на контейнерных площадках Самары и в местах массового пребывания людей. А осенью прошлого года регоператор запустил масштабный образовательный проект "Школа, ВУЗ, ССУЗ - разделяй со мной". Он основывается на обязательном прослушивании экологической лекции, которую проводят для учащихся специалисты регионального оператора. Теоретические знания закрепляются практическими. В рамках образовательного проекта на территории учебных заведений ведется установка двух видов накопителей для сбора ПЭТ-бутылок и пластиковых крышек. При этом средства, собранные в ходе передачи пластиковых крышек на переработку, направляются в благотворительный фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам". Региональный оператор уже два года является официальным партнером федерального проекта "Добрые крышечки".

"ЭкоСтройРесурс взял на себя социальную ответственность по сбору пластиковых отходов по трем причинам: пластик - самый распространенный отход среди других ТКО, он долго разлагается, но в то же время служит прекрасным сырьем, пригодным для переработки в новую продукцию", - рассказала в эфире радио "Комсомольская правда" руководитель экологического управления ЭкоСтройРесурс Екатерина Луценко. - На сегодня регоператором уже установлено порядка 400 накопителей для ПЭТ тары во дворах Самары и более чем 100 накопителей для пластиковых бутылок и крышечек в рамках проекта "Школа, ВУЗ, ССУЗ - разделяй со мной".

Факты о пластике:

40% общих пластиковых отходов составляют пластиковые бутылки;

Одна пластиковая бутылка разлагается от 100 до 400 лет;

Из переработанного пластика можно производить самую разную продукцию. Например, чтобы изготовить пиджак для взрослого человека, достаточно всего 25 переработанных бутылок;

Список адресов, где установлены накопители в рамках проекта "Школа, ВУЗ, ССУЗ - разделяй со мной", можно посмотреть здесь;

Список адресов, где установлены накопители в рамках проекта "Добрые крышечки", можно посмотреть здесь.

С 2019 года, с начала своей деятельности, ЭкоСтройРесурс ведет еще одно важное направление - установку накопителей для батареек. Данный вид отходов не относится к твердым коммунальным. И до 2019 года мест для накопления данного вида опасных отходов практически не было. Чтобы сократить количество попадающих батареек на полигоны, регоператор принял решение устанавливать собственные накопители. Сейчас установлено более 60 таких накопителей на территории всего региона. ЭкоСтройресурс на безвозмездной для жителей основе, за собственные средства проводит их установку, обслуживание, а также направляет на переработку в Челябинск. В Самарской области сегодня пока нет предприятий, утилизирующих батарейки.

Факты о батарейках:

По статистике Роспотребнадзора, только в Москве в среднем ежегодно выбрасывается порядка двух тысяч тонн батареек;

Батарейки нельзя выбрасывать вместе с другими отходами, так как они содержат тяжелые металлы. Каждая пальчиковая батарейка может отравить до одного кубометра почвы или 400 литров воды;

В среднем, из 100 кг старых батареек получается порядка 40 кг чистого сырья, включая цинк и железо;

Стоимость утилизации одного кг батареек составляет 110 рублей, а транспортирования до утилизирующего предприятия - 5800 рублей. При этом за один рейс можно доставить всего 200 кг отработанных батареек;

За два года работы ЭкоСтройРесурс направил в Челябинск более 2,5 тонны батареек;

Список адресов, где расположены накопители для батареек в Самарской области, можно посмотреть здесь.

В эфире радио "Комсомольская правда" региональный оператор еще раз обратился к управляющим компаниям и жителям региона с просьбой проявлять активность в отношении организации мест для сбора такого опасного отхода, как батарейки. По закону, именно управляющие компании, а в случае их отсутствия - органы местного самоуправления должны самостоятельно заключать договоры с утилизирующими предприятиями по сбору батареек у населения и доставке их на переработку.