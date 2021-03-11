Банк "Открытие": призовой фонд Югорского лыжного марафона составит 1,82 млн рублей

Банк "Открытие" подготовил награды для победителей Югорского лыжного марафона — 2021. Победители гонки на 50 км среди мужчин и женщин получат карту банка с суммой 400 тысяч рублей, обладатели второго и третьего места — 200 и 100 тысяч рублей соответственно.
Денежные призы для занявших на дистанции 50 километров с 4-го по 10-е место составят от 30 до 5 тысяч рублей. Общий призовой фонд в 2021 году равен 1,82 млн рублей.
Для победителей в различных возрастных категориях среди мужчин и женщин на дистанции 5 и 25 км партнеры марафона приготовили специальные призы: перчатки, рюкзаки и другую лыжную экипировку.
Особой наградой для участников марафона в 2021 году станут памятные медали. Организаторы соревнований решили не менять медали, выпущенные к марафону прошлого года, который был отменен из-за пандемии коронавируса.
"Мы сознательно решили не переделывать награды, поскольку видим в медалях 2020 года некоторый символизм: мы не сдаемся коронавирусу, и, вопреки обстоятельствам, проводим наш марафон, пусть и годом позднее. Уверен, что награды обретут дополнительную ценность, потому что обретают историческое содержание", — отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка "Открытие" Виталий Мосунов.
Гонка пройдет 10 апреля в Ханты-Мансийске (пойма реки Горная). На нее уже зарегистрировалась тысяча лыжников. Регистрация на марафон продлится до 9 апреля.
Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года правительством ХМАО-Югры, АУ "ЮграМегаСпорт", Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры в партнерстве с банком "Открытие". Ежегодно на эти соревнования собираются тысячи спортсменов и болельщиков со всей России и из других стран. В 2019 году в Югорском лыжном марафоне приняли участие более 2,5 тысячи участников.
Информационные партнеры Югорского лыжного марафона-2021 — Sports.ru, федеральный медиахолдинг 1MI, информационно-аналитический портал siapress.ru. Генеральный информационный партнер — ИД "Советский спорт".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.