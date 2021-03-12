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ВТБ позвонит с номера 1000

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ начал использовать короткий номер 1000 для исходящих звонков своим клиентам (ранее он работал только для входящих обращений). Для обеспечения финансовой безопасности пользователей банк совместно с сотовыми операторами использует технологию блокировки визуально схожих номеров телефона.

"Для входящих звонков в контакт-центр мы запустили номер 1000 еще в прошлом году, в первую очередь — для удобства наших клиентов, ведь его гораздо проще запомнить, чем 8 800 100 24 24. Сейчас по статистике на короткий номер совершается уже каждый четвертый звонок в контакт-центр банка", — отмечает Ольга Цегельная, руководитель департамента клиентского обслуживания — вице-президент ВТБ.

Короткий номер 1000 доступен для всех операторов "большой четверки" — МТС, Билайн, МегаФон и Tele2. Пользователи виртуального мобильного оператора ВТБ Мобайл также могут использовать быстрый номер для коммуникаций с контакт-центром и получения сообщений и звонков от банка.

СМС-уведомления, как и раньше, будут приходить от контакта с именем "VTB". Но все рассылки, в которых указывается номер телефона для связи с банком, будут навигировать на номер 1000.

"Запуск исходящих вызовов с короткого номера требовал отдельной подготовки, чтобы оградить наших пользователей от "подделок". Совместно с сотовыми операторами "большой четверки" мы провели серьезную работу, и теперь с уверенностью можем сказать, что все визуально похожие, но при этом "фейковые" номера, с которых могут пытаться от имени банка позвонить мошенники, будут блокироваться и просто не дойдут до адресата. Безопасность клиентов — наша стратегическая задача", — заявила она.

По короткому номеру 1000 при звонках с мобильного клиенты ВТБ смогут получить консультации по любым финансовым и банковским вопросам. Звонок по России бесплатный. Пользователям продуктов и сервисов ВТБ по-прежнему доступен общий номер горячей линии банка: 8 (800) 100 24 24.

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