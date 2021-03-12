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Интернет-покупки лидируют в списке товаров и услуг, оплачиваемых клиентами РСХБ по QR-коду через Систему быстрых платежей

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В интернет-магазинах клиенты Россельхозбанка совершили больше всего покупок, оплаченных по QR-кодам через Систему быстрых платежей (СБП). С помощью СБП пользователи также пополняют транспортные карты "Тройка", оплачивают услуги АЗС и сотовой связи. На начальном этапе запуска услуги по оплате товаров через Систему быстрых платежей более тысячи розничных клиентов банка воспользовались этим сервисом. В феврале по сравнению с предыдущим месяцем количество платежей удвоилось. По прогнозам РСХБ, с расширением перечня подключившихся к сервису банков и сети приема платежей СБП динамика прироста платежей по QR-кодам в 2021 году может повторить динамику по переводам средств между пользователями сервиса - плюс 30-50% ежемесячно. В перспективе года-двух платежи СБП могут составить заметную долю в общем объеме операций по оплате товаров и услуг.

За время функционирования сервиса значительную долю покупок по QR-кодам клиенты Россельхозбанка совершили в популярном интернет-магазине одежды, обуви и других товаров Wildberries. Востребованность технологии для интернет-покупок связана, прежде всего, с удобством платежей: сервис позволяет избежать ввода реквизитов карты, что упрощает оплату. Также пользователи сервиса СБП активно пополняют по QR-кодам транспортные карты "Тройка". Одним из самых популярных товаров и услуг, оплачиваемых по QR-кодам, в том числе являются услуги АЗС Shell. Кроме того, пользуются популярностью оплата брокерских услуг, платежи индивидуальным предпринимателям, покупки в небольших торгово-сервисных предприятиях. Ряд магазинов предоставляют плательщикам дополнительные скидки и преимущества при оплате через СБП.

"Россельхозбанк одним из первых предоставил своим клиентам возможность оплачивать товары с помощью QR-кода через Систему быстрых платежей. Такой способ позволяет удобно и быстро оплатить покупку. По мере увеличения числа торговых предприятий и организаций, предоставляющих QR-коды для оплаты, такой способ платежей будет востребован у клиентов не менее чем платежи по картам", - сообщается в материале Россельхозбанка.

С декабря 2020 года Россельхозбанк также начал предоставление услуги по приему платежей СБП для юридических лиц. Пользователи-организации могут встроить прием платежей по QR-коду в любой процесс оплаты, поддержав стандартный протокол технического взаимодействия. Предприятиям доступна возможность использования статических и динамических QR-кодов. При осуществлении онлайн-продаж и получении платежей от клиентов РСХБ торгово-сервисному предприятию может быть предложена типовая реализация платежей СБП. Комиссия РСХБ для юридического лица составляет не более 0,7% от суммы платежа, а для предприятий некоторых видов деятельности - не более 0,4%. Для подключения к СБП организации требуется открыть расчетный счет в РСХБ, при этом банк предлагает привлекательные условия по обслуживанию счетов и конкурентные процентные ставки по размещаемым на счетах остаткам. Завершаются работы по настройке мобильного приложения для торгово-сервисных предприятий и ряда сопутствующих сервисов. В текущем году планируется интегрировать СБП с POS-терминальным оборудованием банка.

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