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Футбол Спорт

"Крылья" обыграли "Иртыш"

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В матче 30 тура ОЛИМП – Первенства ФНЛ "Крылья Советов" на стадионе "Металлург" принимали омский "Иртыш", сообщает официальный сайт клуба.

Счет в матче был открыт на 4 минуте встречи – попытку навесить Романа Ежова Кирилл Морозов прервал рукой, и главный арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Иван Сергеев – 1:0.

На 42-й минуте встречи Антон Зиньковский прошел вдоль лицевой и сделал передачу на Юрия Горшкова, который в касание отправил мяч в сетку – 2:0. Через две минуты гости смогли забить в ворота "Крыльев" – подачу с углового замкнул Денис Магадиев – 2:1. На 55-й минуте красивым ударом из-за штрафной площади в дальний угол Антон Зиньковский довел счет до 3:1.

Максим Витюгов и Никита Чернов, получившие по предупреждению в матче, пропустят предстоящею игру из-за дисквалификации за четыре карточки в сезоне.

Иван Сергеев забил в мачте свой 26 гол и уверенно лидирует в гонке бомбардиров ФНЛ.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в гостях против брянского "Динамо". Игра 31 тура ОЛИМП – ФНЛ состоится в субботу, 20 марта, в 16:00.

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