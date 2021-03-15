Найден подрядчик на ремонт путепровода через железную дорогу в Сызранском районе

Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" определилось с подрядчиком, который отремонтирует путепровод через железную дорогу Сызрань - Ульяновск на км 896+490 трассы М-5 "Урал". Ремонтом займется ООО "Виадук", предложившее услуги по начальной стоимости контракта.

Напомним, на ремонт из федерального бюджета выделено 49,19 млн рублей.

"По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка", — отмечается на сайте Госзакупок. Ее признали соответствующей требованиям.

Компании "Виадук" предстоит отремонтировать опоры, заменить балки пролетных строений, а также конструкции мостового полотна, обновить дорожную одежду на мосту и подходах, заменить ограждения безопасности и восстановить регуляционные сооружения с системами водовода.

Общая протяженность ремонтируемого участка составит около 120 метров. Работы начнутся в апреле и завершатся, согласно условиям контракта, до 31 октября 2021 года.

Напомним, в 2018 г. "Большая Волга" определилась с компанией, которая должна была разработать проект ремонта путепровода. Тендер выиграло самарское ООО "Автодор". Проект подразумевает ремонт моста через железную дорогу рядом с пос. Сборный Сызранского района.